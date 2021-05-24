В Петербурге более 20 человек вновь подали в суд иск из-за музея на Охтинском мысе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге принял коллективный иск от 21 человека к властям города и Министерству культуры РФ с требованием обязать их разработать предложение о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Истцы - 21 человек - не согласны с тем, что планируется создать археологический музей, в состав которого войдет выделенная на Охтинском мысе историческая часть, а не музей-заповедник <…> Истцы просят суд: признать незаконным бездействие Минкульта России, правительства Петербурга, КГИОП (Комитет по охране памятников истории Петербурга) в части; обязать ответчиков устранить допущенное нарушение путем разработки предложения о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения до 1 мая.

Истцы считают, что министерство и власти города не представили в срок предложения по созданию музея, так как "позиции Минкульта России к 29 апреля не было". Также заявители полагают, что музей на мысе планируется создать на базе Музея истории города, что "противоречит смыслу поручения президента, которое предполагает создание нового самостоятельного историко-археологического музея-заповедника". Предварительное заседание по иску назначили на 27 мая в Куйбышевском районном суде Петербурга.

В начале апреля сообщалось, что суд также вводил обеспечительные меры по иску градозащитников, временно ограничив право властей Петербурга выдавать разрешения на застройку Охтинского мыса. Ранее в суд обращались градозащитники и "Газпром нефть", которые требовали отменить приказ Минкульта о границах территории данного объекта. Верховный суд, рассмотрев иск, в августе прошлого года отказал в отмене приказа. На решение была подана апелляция, в которой было также отказано.

На территории Охтинского мыса есть выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков". На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки объектов, то есть работы на них должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.