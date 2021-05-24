Массовые мероприятия вызвали рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19, который отмечается в Санкт-Петербурге после майских праздников, вызван участием жителей в массовых мероприятиях, а также пренебрежением средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"По нашему мнению, рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных. Конечно, самое главное - это пренебрежение теми средствами общественной и индивидуальной профилактики, о которой мы все время говорим - социальное дистанцирование и, к сожалению, нарушение требований по соблюдению масочного режима. Мы это наблюдаем и в объектах торговли, и на транспорте", - рассказала она.

По словам Чхинджерии, эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. Рост заболеваемости, по ее словам, отмечен с первой недели после майских праздников. При этом заболеваемость увеличилась как среди дошкольников, так и среди взрослого населения, кроме жителей старше 65 лет.

Как отметила начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора, специалисты отмечают увеличение случаев пневмоний, также растет число госпитализаций.

По последним данным, в Петербурге выявили 433 833 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 397 733 человека, умерли 14 077. За последние сутки в городе выявили 851 случай заражения.