Суд в Уфе приговорил к трем годам колонии водителя, протащившего на капоте сотрудника ДПС

УФА, 24 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы приговорил к трем годам колонии 25-летнего жителя Уфы, который не остановился по требованию инспектора ДПС и протащил его на капоте автомобиля. Сотрудник ГИБДД получил вред здоровью средней степени тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

"Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Обвиняемый признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Он, управляя автомобилем Mercedes-Benz GLE 43, не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, совершил наезд и протащил его на капоте, в результате здоровью сотрудника полиции был причинен вред средней степени тяжести. При этом 25-летний обвиняемый был лишен права управления транспортным средством и находился в розыске, добавили в прокуратуре.