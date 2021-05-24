Сильные ливни и грозы пройдут до конца недели в горных регионах Юга России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Существенный контраст температур между теплыми воздушными массами, которые располагаются на востоке, и прохладным затоком воздуха, который сейчас наблюдается над Украиной и западными регионами Юга России, вызовет продолжительные ливни и грозы в ряде южных российских регионов. Такая ситуация сохранится до конца недели, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Из-за контраста температуры воздуха <…> дожди будут сильными и продолжительными в горной местности таких регионов Юга России, как Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Возможен и град. Такая ситуация сохранится до конца недели. В западных районах Юга России будет прохладно, в восточных - Астраханской области, Калмыкии - по-летнему жарко, до 30 градусов, туда будет поступать жаркий воздух из Казахстана", - сказал он.

В Симферополе до конца недели прогнозируют до 23-25 градусов, такая же прохладная погода без осадков в Ялте. В Сочи - до 20 градусов. В Краснодаре воздух будет прогреваться до 23-25 градусов, в пятницу потеплеет до 28 градусов. В Нальчике из-за обильных осадков ожидается всего до 18-20 градусов.

"Характерно, что в Астраханской области и Калмыкии температура воздуха будет превышать климатическую на 3-4 градуса, а в остальных регионах будет ниже нормы на 2-3 градуса. Пыльных бурь в Астрахани и Калмыкии уже не будет, но ветер может содержать частички пыли из-за сухой погоды", - добавил собеседник агентства.

По сообщению Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в отдельных юго-восточных районах Волгоградской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность - пятый класс горимости леса. В большинстве районов области и в Волгограде сохранится высокая пожароопасность четвертого класса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.