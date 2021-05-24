Участниками экомарафона "День Волги" стали более 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экомарафон "День Волги" объединил более 2,5 тыс. человек из пяти крупных городов и 10 волжских регионов, участники мероприятия собрали более 10 тонн отходов с берегов реки, сообщили журналистам в понедельник в АНО "Национальные приоритеты".

"В рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" стартовал экомарафон "День Волги", к которому присоединились пять крупных городов и 10 волжских регионов. В рамках нацпроекта "Экология" свыше 2,5 тыс. человек убирали берега Волги по принципу раздельного сбора отходов", - сказано в сообщении.

Так, в качестве территорий для очистки от мусора в Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре выбрали знаковые места вдоль реки Волги, имеющие символическое значение для городов, туристов и местных жителей. Только здесь было собрано более 10 тонн мусора, треть которых отправилась на переработку.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, акция связана с идеей пропаганды правильного отношения к Волге, к природным объектам в целом. "Это должно стать нормой: человек отдохнул и забрал с собой весь мусор. Взрослые должны показывать пример детям", - приводит его слова пресс-служба. Ястребов добавил, что такие акции и федеральные программы по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба будут продолжаться.

Прибрежные территории волонтеры также убирали с воды при помощи sup-бордов и байдарок. В Казани в акции поучаствовали профессиональные дайверы, которые поднимали мусор со дна реки.

"Забота о Волге входит в число приоритетов нацпроекта "Экология", в котором предусмотрен комплекс мер по сокращению загрязнения сточных вод и очистке прибрежных территорий. Марафон позволил объединить большое количество неравнодушных людей. Для нас очень ценно, что сами жители решили включиться в эту работу и внести личный вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки в России", - приводятся слова гендиректора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной.

Участники акции

В акции приняли участие популярные артисты и блогеры. Постоянный амбассадор акции "Вода России" актриса и блогер Юлия Михалкова очищала берег Волги в Саратове. Валентина Рубцова, известная по сериалу ТНТ "СашаМаша", присоединилась к нижегородским волонтерам. Певец Black Star Миша Марвин собирал мусор вместе с участниками экомарафона в Самаре. Казань посетила блогер Алена Шишкова. Берег Волги в Волгограде вместе с участниками убирала актриса Анна Цуканова-Котт.

Каждый из них отметил, что очень важно соблюдать одно правило - убирать за собой. "Радует, что оздоровление Волги - это не только государственные программы, но и инициатива местных жителей", - прокомментировала Валентина Рубцова в своем посте Instagram по итогам акции.

О марафоне

Марафон "День Волги" прошел при поддержке региональных властей и партнеров. Его также поддержали в Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Московской, Астраханской, Ульяновской областях, республиках Марий Эл, в Калмыкии и Чувашии - всего к марафону присоединились 15 российских регионов. За все время проведения акция стала считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила около 6 млн человек.

На улучшение экологического состояния Волги направлено два федеральных проекта, входящих в нацпроек "Экология" - "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов". К концу 2024 года планируется в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку за счет реконструкции гидротехнических сооружений.