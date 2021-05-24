В этапе X конкурса "Вместе в цифровое будущее" в СЗФО победили 12 авторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Двенадцать авторов стали победителями в Северо-Западном региональном этапе X конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". На конкурс было отправлено более 140 работ, победителем в номинации "Печатная пресса" стала журналистка издания "Деловой Петербург", рассказал директор Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС, председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в понедельник.

"Я хочу сказать, коллеги, что 140 заявок на специализированный конкурс на достаточно определенную тематику - это отличный результат. Первое место в номинации "Печатная пресса" занял материал на тему, которая обречена быть сегодня популярной, материал по-настоящему хороший, аналитичный. Он посвящен вопросам "зеленых" экологических инноваций. Эти технологии нужны в самых разных отраслях, они открывают перед нами вселенную новых возможностей и об этом в публикации "Стартапы озеленились" в газете "Деловой Петербург" написала Анна Торговцева", - сообщил он.

В номинации "Интернет СМИ" победил Антон Степутин с материалом о роботах-судьях, цифровых уликах, блокчейне и юристах-программистах.

Победителем в номинации "Радио и телевидение" стал репортаж об онлайн-обучении и цифровизации образования. Об "Удаленке в законе" рассказал Владимир Кайрис из медиа "Балтик плюс" Калининградской области.

Итоги конкурса станут известны в июне, следующий этап конкурса состоится в Москве, где пройдет встреча с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Все победители получат возможность поехать на остров Сахалин.

Организатором конкурса является ПАО "Ростелеком". Главная цель - привлечь внимание региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, к тематике технологических трендов, инновационных технологий и сервисов, участниками могут стать региональные журналисты и блогеры.