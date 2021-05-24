Рособрнадзор перейдет на рискоориентированную модель при аккредитации вузов

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен ввести бессрочную аккредитацию для высших учебных заведений. Планируется внедрить рискоориентированную модель, при которой служба будет мониторить и выявлять вузы, попадающие в "красную зону", а также проводить их проверку, сообщил журналистам в понедельник руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Мы переходим на модель рискоориентированную, то есть у нас будут мониторинги действовать, будут определены показатели, и те вузы, которые попали по показателям в так называемую "красную зону" внимания, они будут подвергаться контрольно-надзорной деятельности, и мы будем их проверять", - сказал он.

Если вуз по ряду параметров будет попадать в "красную зону", Рособрнадзор будет проверять остаточные знания студентов. До завершения проверки действие аккредитации будет приостанавливаться. Вопросы аккредитации вузов планируется обсудить на круглом столе в рамках XVI Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в Казани.

Как уточнил Музаев, согласно законодательным новеллам, предложенным Рособрнадозором, для ответственных вузов, которые дают качественное образование, будет очень серьезная административная разгрузка. Аккредитация вузов станет бессрочной. При этом действующая модель предусматривает аккредитацию вузов раз в шесть лет.

"Это [аккредитация раз в шесть лет] очень сильно выбивает из рабочего процесса вуз. Практически вузы, которые уходят на аккредитацию, они уже за год начинают работу [по подготовке], и это работа не ректора с проректорами, это работа всех, начиная от деканов, заведующих кафедр и преподавателей. Они, конечно же, отвлекаются от своей прямой деятельности. <…> Это отвлекает их от самой главной миссии - передачи качественных знаний", - уточнил он, отметив, что Рособрнадзор отказывается от этого процесса и переходит на бессрочный характер аккредитации.

"Державинские чтения"

С 24 по 26 мая в Казанском федеральном университете в смешанном формате проходит XVI Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения". Ее тема - "Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях". Конференция посвящена известному русскому поэту, драматургу и государственному деятелю Гавриилу Державину (1743-1816), который был министром юстиции Российской империи, губернатором двух областей и личным помощником Екатерины II. В мероприятии примет участие более 500 человек, это государственные и общественные деятели, ученые-правоведы, юристы-практики из нескольких стран, а также студенты и аспиранты.