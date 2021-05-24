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Власти Костромы увеличат число бесплатных поездок для пенсионеров после вакцинации

Дополнительную меру поддержки намерены запустить с 1 июня

ТАСС, 24 мая. Пенсионеры в Костроме смогут единовременно пополнить транспортную карту на 100 бесплатных поездок после прохождения вакцинации от коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.

"Право на бесплатный проезд получат жители Костромы - женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины старше 60 лет, сделавшие прививку. Данная мера направлена на противодействие распространению COVID-19 на территории города, а также для повышения активности вакцинации среди граждан старшего возраста, относящихся к группе риска", - говорится в сообщении.

Согласно системе льготного проезда по городским маршрутам, утвержденной в Костроме в 2021 году, пенсионеры имеют право на 50 бесплатных поездок в месяц на всех видах городского пассажирского транспорта. Дополнительную меру поддержки планируют запустить с 1 июня. Обратиться за единовременным пополнением транспортной карты на 100 бесплатных поездок можно в течение месяца с момента прохождения вакцинации от коронавируса.

"Неиспользованные бесплатные поездки, как и остальные, автоматически переносятся на следующий месяц", - добавили в пресс-службе.

В Костромской области с начала пандемии выявлено 21 296 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 31 новый пациент. Всего выздоровели 18 516 человек, 466 умерли. В регионе до 6 июня запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Теги
РоссияКостромская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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