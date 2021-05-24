Псковская область и МГУ подписали меморандум о научно-образовательном консорциуме

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума "Вернадский - Псковская область". Это позволит остановить отток молодежи из региона и решить проблему подготовки квалифицированных специалистов, востребованных в региональной экономике, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

"Глава региона и ректор Московского государственного университета, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума "Вернадский - Псковская область". Цель консорциума предполагает тесное взаимодействие университетов, научных учреждений, государственных корпораций и национальных институтов развития", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета Российского союза ректоров, которое прошло в Москве на площадке фундаментальной библиотеки МГУ.

По данным пресс-службы, региональные власти рассчитывают, что за счет участия в консорциуме им удастся наладить систему подготовки востребованных кадров. Как отметил Ведерников, одна из задач - готовить таких специалистов, чтобы они находили работу по специальности, не покидая регион.

"Предусмотрены мероприятия по развитию региональных систем высшего, общего и среднего профессионального образования, а также реализации фундаментальных и прикладных научных исследований. Особое внимание планируется уделить совершенствованию целевой подготовки кадров с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития Псковской области", - говорится в сообщении.

В апреле 2018 года президент Владимир Путин поддержал данный проект и отметил, что вузы призваны стать центрами развития технологий и кадров, интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики субъектов России.

"Опыт деятельности консорциумов "Вернадский" показал, что программа способствует повышению роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов России, трансформации региональных вузов - участников консорциумов в интеллектуальные локомотивы регионального развития и укрепляет единство общероссийского научно-образовательного пространства", - цитирует пресс-служба слова Садовничего.