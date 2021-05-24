Белгородские власти предложили включить педагогов колледжей в программу "Земский учитель"

ТАСС, 24 мая. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков для решения проблемы с дефицитом кадров в учебных заведениях среднего профессионального образования предложил расширить программу "Земский учитель", включив в нее преподавателей колледжей. С соответствующей инициативой Гладков выступил в понедельник в ходе заседания рабочей группы комиссии Госсовета по направлению "Среднее профессиональное образование" в Белгороде.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Проект начал реализовываться с 1 января 2020 года.

"Мы видим несколько рисков. Старение кадров, чтобы увеличить прием молодежи в ряды преподавателей, в которых мы очень нуждаемся, [предлагаю] рассмотреть вопрос создания отдельной программы "Земский учитель" для преподавателей колледжей", - сказал Гладков.

Кроме того, в ходе заседания рабочей группы врио губернатора Белгородской области озвучил проблемы, касающиеся трудоустройства выпускников колледжей, износа инфраструктуры учебных заведений среднего профессионального образования.

"Мы просим нашим колледжам помочь для выхода на заключение договоров с лучшими аналогичными учебными заведениями Европы. Когда ребенок заканчивает колледж и получает два диплома - датский например, немецкий, это безусловный успех, и мы здесь можем гарантировать другой уровень ответственности и мотивации талантливых детей", - добавил Гладков.