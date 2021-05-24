Объемы восстановления лесов в Вологодской области за девять лет возросли почти в два раза

ТОРОВО, /Вологодская область/. 24 мая /ТАСС/. Объемы работ по воспроизводству лесов возросли в Вологодской области за последние девять лет в 1,9 раза - со 44,2 тыс. га в 2011 году до 82,3 тыс. га в 2020 году, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе проходящего в регионе всероссийского молодежного форума "Экосистема".

"Вологодская область занимает первое место среди регионов России по интенсивности заготовки древесины и третье место по объему заготовки древесины после Иркутской области и Красноярского края. В связи со значительным объемом лесопользования на первое место выходит вопрос воспроизводства и зашиты лесов. Объемы работ по лесовосстановлению увеличились за девять лет в 1,9 раза - с 44,2 тыс. га в 2011 году до 82,3 тыс. га в 2020 году. По этому показателю регион занял в прошлом году третье место среди субъектов РФ и первое место по Северо-Западу", - сказал Кувшинников в ходе панельной дискуссии форума, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил глава региона, лесные ресурсы занимают площадь 11,7 млн. га, что составляет 81 % территории области. Объем заготовки древесины увеличился за девять лет на 32,8% - с 12,8 млн кубометров в 2011 году до 17 млн кубометров в 2020 году.

В прошлом году план по лесовосстановлению в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" выполнен на площади 82,3 тыс. га, что на 9% превысило плановый показатель. Для обеспечения региона посадочным материалом, саженцами с закрытой корневой системой (которые лучше приживаются) принято решение о расширении действующего комплекса. В 2019-2020 годах создано дополнительно три теплицы для выращивания саженцев на 2,5 млн саженцев, четвертая теплица на 1 млн саженцев будет установлена до 1 ноября этого года. В результате область будет ежегодно получать по 4,5 млн штук саженцев, которые требуются для исполнения нацпроектов, отметил губернатор.

Всероссийский молодежный форум "Экосистема" проводится в Торове под Череповцом Вологодской области 23-27 мая, объединяя 4 тыс. членов экологических движений из 85 субъектов РФ в качестве участников и зрителей как в онлайн-, так и офлайн-формате. Организаторы мероприятия - Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области. Участники, предоставившие лучшие решения, будут награждены стажировками, бесплатным обучением на трендовых онлайн- и очных курсах, а также ценными призами.