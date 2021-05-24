Всероссийский молодежный форум "Экосистема" может стать ежегодным

ЧЕРЕПОВЕЦ, 24 мая. /ТАСС/. Организаторы первого всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема" рассматривают возможность его ежегодного проведения. Об этом сообщил в ходе форума в понедельник замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

"Планируем [проводить] ежегодно, естественно, по договоренности всех участников. Посмотрим, как пройдет форум в этом году, поймем основные моменты, на которые нужно сделать упор", - сказал Платонов.

Говоря о месте проведения будущего форума, Платонов отметил, что "форум должен шагать по всей стране".

Как отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, экологическая тема все больше овладевает умами молодежи, любой несправедливый ход со стороны бизнеса или власти в отношении окружающей среды, обращения с природой возбуждает умы молодых людей. "Перевести весь этот диалог в конструктивное русло, создать культуру общения молодых людей с бизнесом, органами власти всех уровней в цивилизованном ключе - это и есть задача этого форума", - сказал Новиков.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, экологическая тематика - это тема номер один в мире, стране, Вологодской области, интерес к теме колоссальный. "Сегодня представители 85 регионов приехали в Вологодскую область, дискуссии были жаркие, вопросы жесткие: что с мусорной реформой, почему завалены мусором берега наших рек и озер, почему бассейн реки Волги плохо очищается, почему нет замкнутых систем водоснабжения на производствах. На эти вопросы власть должна ответить достойно непрерывной работой в этом направлении. Я очень благодарен президенту России, который расширил перечень экологически неблагополучных городов в три раза - до 40 городов, и все эти города сейчас разрабатывают комплексные планы снижения воздействия на окружающую среду. Если они будут реализованы, страна будет другой", - считает Кувшинников.

Первый форум "Экосистема" проходит под Череповцом с 23 по 27 мая. Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области.