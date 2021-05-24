Кириенко заявил, что марафон "Новое знание" разрушил стереотипы о молодом поколении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Просветительский марафон "Новое знание", прошедший 20-22 мая, разрушил стереотипы о молодом поколении. Такое мнение высказал в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

"Знаете, для меня [марафон] - это очень важный пример, показывающий, что правильно сформированная коммуникация разрушает любые стереотипы. У нас очень много было стереотипов, связанных с тем, что современная молодежь, воспитанная в TikTok, не держит коммуникацию больше 30 секунд. Если ты хочешь, чтобы тебя послушали сегодняшние старшеклассники, то у тебя 30 секунд или минута, в кадре желательно пританцовывать и чтобы шла легкая музыка. Вот марафон "Новое Знание" разрушил эти стереотипы полностью", - сказал он.

Кириенко отметил, что если есть "интересные люди, есть откровенный и честный разговор и современная форма подачи материала, то молодые ребята у нас готовы слушать многочасовые лекции, готовы смотреть и в свои выходные дни".

Ранее в понедельник сообщалось, что видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 млн просмотров. Зрители, которые не успели принять участие в марафоне, продолжают просматривать материалы проекта на сайте.

Просветительский марафон "Новое знание" прошел 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.