В Петербурге начали сбор подписей за установку памятника маршалу Жукову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сбор подписей за установку монумента на месте закладного камня памятника маршалу Георгию Жукову, где почти 80 лет назад советские воины остановили наступление фашистов на Ленинград, начался в Петербурге. Инициатором петиции стал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мне как петербуржцу стыдно, что закладной камень стоит 31 год, а памятника до сих пор нет. Я убежден, что любой горожанин, и молодой, и пожилой, поставит свою подпись под петицией за установку памятника. Не сомневаюсь, что и городские, и федеральные власти пойдут на встречу этой инициативе", - сообщил он.

Памятник предполагается установить на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Стачек в Петербурге, именно на этом месте его собирались поставить еще в 80-х, но потом перенесли в Московский парк Победы, на прежнем месте остался лишь закладной камень.

Обращение с просьбой о сооружении монумента вместе с собранными подписями Сергей Миронов планирует направить губернатору Петербурга Александру Беглову.

Изначально инициатива установки памятника маршалу Георгию Жукову на проспекте его имени принадлежала Союзу ветеранов Великой Отечественной войны. В 1989 году был начат сбор средств на сооружение монумента. Параллельно с этим объявлен открытый конкурс проектов. Первую премию получил проект скульптора Я. Я. Неймана и архитектора Ф. А. Гепнера, однако позже было принято решение о переносе памятника на Аллею Героев в петербургском парке Победы. На месте первоначальной локации остался лишь закладной гранитный камень, где выбита надпись: "Здесь будет сооружен памятник полководцу маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. Заложен 5 мая 1990 года".

О полководце

Жуков командовал Ленинградским фронтом около месяца 14 сентября - 10 октября 1941 года. За это время было остановлено наступление на Ленинград, фронт стабилизировался, но деблокировать город не удалось.

В январе 1943 года Жуков был направлен в Ленинград в качестве заместителя Верховного Главнокомандующего, представителя Ставки ВГК - его задачей была координация действий по прорыву блокады города.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 июля 1944 года и была, по оценкам историков, самой продолжительной в истории Великой Отечественной войны (1127 дней). В разное время в ней участвовали войска шести фронтов - Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского, было проведено пять стратегических операций. В сражениях за Ленинград погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек мирного населения, более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда". 27 января в России отмечается день воинской славы - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.