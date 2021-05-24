Работу ульяновских чиновников оценят по качеству ответов на обращения жителей в соцсетях

ТАСС, 24 мая. Власти Ульяновской области будут оценивать работу чиновников по скорости и качеству отработки обращений жителей региона в социальных сетях, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Новая система KPI по работе в социальных сетях предусматривает первичную реакцию от органов власти на сообщения жителей в аккаунтах главы региона в течение часа с момента обращения. Развернутый ответ необходимо будет дать в течение суток.

"Мир меняется. Новые технологии постоянно развиваются. Если мы не перестроимся, то волна недовольства нас захлестнет. KPI мы вводим, чтобы подстегнуть вас. Кто не сможет перестроиться, будут вынуждены уйти. Мы не можем тащить балласт", - цитирует пресс-служба врио губернатора Алексея Русских.

По его словам, отслеживать итоги работы власти планируют еженедельно.

По информации Центра управления регионом, с начала года специалисты обработали 11 тыс. сообщений жителей региона, все заявители получили ответы. В топ тем входят вопросы здравоохранения, содержания автомобильных дорог, благоустройства, ЖКХ и социальной защиты. Как пояснил руководитель Центра управления регионом Валерий Костин, 36% от всего объема обращений обрабатываются в режиме "фаст-треков", то есть срок ответа не превышает десяти дней.