Власти Коми намерены добиться внедрения системы экомониторинга на предприятиях региона

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Приоритетной задачей правительства Коми в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона будет создание полноценной системы мониторинга окружающей среды, чтобы предупреждать аварии, подобные той, что произошла на Ошском месторождении 11 мая. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина во время Дней республики в Москве.

"Первоочередной задачей сейчас во взаимодействии с крупнейшими недропользователями, в первую очередь, нефтедобывающими компаниями, такими как "Лукойл-Коми", является создание комплексной системы проактивного и эффективного экологического мониторинга окружающей среды. В ходе последнего инцидента с разливом нефтесодержащей жидкости неоднократно обсуждалось, что нечувствительность используемых на сегодняшний день датчиков, которая повлияла на скорость реагирования при потере 90 тонн нефтесодержащей жидкости из периметра трубы, должна быть скорректирована", - сказала она.

По словам Бахтиной, экологическая повестка должна стать приоритетным направлением в партнерских программах республики с компаниями-недропользователями.

Утечка нефтесодержащей жидкости была обнаружена 11 мая на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

По данным "Лукойла", основная масса нефтесодержащей жидкости незамедлительно локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что объем вылившейся жидкости - около 100 тонн. Она отмечала, что 9 тонн нефти попало в реку.