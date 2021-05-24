Власти Коми планируют ввести преференции для сферы народных художественных промыслов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предприятия, которые развивают народные художественные промыслы Коми, смогут рассчитывать на преференции в виде снижения налоговой базы по специальным режимам налогообложения в два раза. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела региона Константин Баранов.

"Сейчас мы говорим о двукратном снижении налоговой нагрузки на бизнес, тех, кто будет заниматься народно-художественными промыслами в Коми. Мы хотим дать новый импульс для развития этой сферы туризма", - сказал он в кулуарах туристско-инвестиционного форума "Коми. Москва".

Согласно информации Центра народного творчества и повышения квалификации республики, одними из основных направлений народных художественных промыслов региона считаются обработка и резьба по дереву, плетение из бересты, лозы, соснового корня, традиционная роспись по дереву, керамика, ткачество и плетение поясов, узорное вязание, обработка меха, лоскутное шитье и кружевоплетение.