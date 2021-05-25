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В Вологде за счет компенсации от застройщиков хотят высадить 200 тыс. деревьев к 2030 году

Застройщики смогут выбрать место для посадки деревьев на интерактивной карте компенсационного озеленения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Вологды планируют, что на территории города будет высажено около 200 тыс. деревьев к 2030 году благодаря компенсационному взносу, обязывающему застройщика на месте одного вырубленного дерева посадить два. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в понедельник на XII Международном форуме "Экология".

Компенсационный взнос - это посадка или денежная компенсация взамен уничтоженных или поврежденных деревьев и кустарных растений.

"Еще один шаг на пути создания зеленого каркаса [города] - решение по компенсационному озеленению. Раньше коэффициент был один к одному, срубили одно дерево - одно посадили. Сейчас в правило благоустройства мы внесли изменения: юридические и физические лица должны вдвое больше растений [посадить] по численности и по площади, причем не саженцы, а сформировавшиеся деревья и кустарники <…> По итогу планируем высадить к 2030 году порядка 200 тыс. деревьев", - сообщил он.

Воропанов добавил, что застройщики могут выбрать место для посадки деревьев на интерактивной карте компенсационного озеленения. Для озеленения территорий необходимо согласовывать вид дерева, размер и возраст саженца.

Мэр Вологды также сообщил, что в городе запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. Пока специальные контейнеры установили только в образовательных учреждениях.

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