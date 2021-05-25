Государственные выпускные экзамены начнут сдавать почти 72 тыс. одиннадцатиклассников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 72 тыс. одиннадцатиклассников будут сдавать Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) начиная с 25 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"На участие в ГВЭ-11 зарегистрировано почти 72 тыс. человек, около 68 тыс. из них - выпускники текущего года, которые будут сдавать ГВЭ для получения аттестата. Такую форму итоговой аттестации выбрали 8,5% выпускников", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии в этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограничениями по здоровью и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вуз. Для проведения ГВЭ задействуют более 3 600 пунктов проведения экзамена (ППЭ) по всей стране, во всех пунктах будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Отмечается, что 25 мая пройдет ГВЭ по русскому языку, 28 мая - по математике, 8 июня предусмотрен резервный срок для сдачи по русскому, а 16 июня - резерв по математике. Сдать экзамены в резервные сроки смогут обучающиеся, пропустившие или не завершившие написание работы в основной день по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат. Лицам с ограничениями по здоровью для получения аттестата достаточно сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ГВЭ по русскому языку для выпускников, не планирующих поступать в вуз, будут содержать 24 задания с кратким ответом, на выполнение отводится 2,5 часа. КИМ экзамена по математике содержат 14 заданий с кратким ответом, на их выполнение дается два часа.