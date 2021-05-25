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Власти Приамурья выделили 200 млн рублей на коммунальную технику для муниципалитетов

Первую партию купленных машин в ближайшее время направят в город Тында, поселок Ерофей Павлович, в Тындинский, Мазановский, Серышевский, Зейский районы и Сергеевский сельсовет Благовещенского района

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Из бюджета Амурской области выделили 200 млн рублей на приобретение спецтехники для ремонта в муниципалитетах региона. Первая партия из девяти единиц уже готова отправиться в районы, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"На приобретение специализированных коммунальных машин и спецтехники для проведения ремонтных работ, погрузчиков и бульдозеров в 2021 году выделено 200 млн рублей. Это средства из регионального бюджета. Новая техника решит ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются коммунальные службы в муниципалитетах Приамурья", - цитирует в распространенном сообщении пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Первые девять машин готовы отправиться на север области: в город Тында, поселок городского типа Ерофей Павлович, в Тындинский, Мазановский, Серышевский, Зейский районы и Сергеевский сельсовет Благовещенского района.

Обновление парка спецтехники в муниципалитетах началось в 2020 году. Тогда на 64 машины было выделено 180 млн рублей для 23 муниципальных образования.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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