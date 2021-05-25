Власти ожидают, что паводок подтопит около 260 дач у Хабаровска

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Гребень паводковой волны смещается с Верхнего Амура к Хабаровску, под воду уйдут дачи и дворы в близлежащем селе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В зоне риска первым вновь окажется село Корсаково-2 в Хабаровском районе, где территория расположена очень близко к воде. По наихудшему сценарию в зону возможного подтопления могут попасть 18 приусадебных участков, а также до 260 дач на левом берегу Амура у Хабаровска", - говорится в сообщении со ссылкой на комитет правительства края по гражданской защите.

Гребень волны паводка проходит в границах Еврейской автономной области, до Хабаровска он дойдет в последние дни мая - начале июня. Уровень воды в реке у города достигнет 450 см, эта отметка считается неблагоприятной, опасной - 600 см.

В настоящее время в результате весеннего половодья остаются подтопленными 26 приусадебных участков в южных районах края. Большая часть из них находится в районе имени Лазо в поселке Переяславка - 14 участков. В селе Второй Сплавной подтоплено пять придомовых территорий. В настоящее время на реках Хор и Кия вода спадает, постепенно освобождая населенные пункты.

Одновременно в Верхнебуреинском районе при разливе реки Ургал на выходных подтопило два участка внутрипоселковых дорог. В Николаевском районе на севере региона, где вода значительно поднималась из-за ледохода, обстановка улучшилась. Здесь остаются лишь единичные подтопления приусадебных участков в селах Маго и Подгорное. "Сейчас во всех районах региона установлено круглосуточное наблюдение за уровнями воды. Спасатели готовы реагировать на возможные угрозы. В селе Корсаково-2 выставлен пост, где дежурит мобильная группа аварийно-спасательной службы Хабаровского края", - говорится в сообщении.