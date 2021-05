Жители Приморья, Сибири и Франции стали авторами открыток для чемпионата мира по игре го

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Жительницы Владивостока, Новосибирска и Франции стали авторами ограниченной серии почтовых открыток, посвященных 41-му чемпионату мира по игре го (The World Amateur Go Championship). Соревнование состоится c 3 по 7 июня во Владивостоке, впервые за всю историю стратегической игры чемпионат пройдет за пределами Юго-Восточной Азии, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе "Почты России".

"Презентация открыток состоялась 25 мая в центральном почтовом отделении Владивостока. Основой для почтовых карточек стали три рисунка победителей конкурса "Нарисуй открытку - попади в историю". Жюри выбрали рисунок Анастасии Дулындиной (Новосибирск) с символом дальневосточной весны - рододендроном и рисунок Камиллы Левек (Франция), которая изобразила тигра и бурого медведя, играющих в го на зеленом поле. Рисунок "Камни" Варвары Михайлюк (Владивосток) стал победителем по результатам голосования подписчиков - его поддержали 79 любителей го со всего мира", - говорится в сообщении.

Гости и участники чемпионата мира по го смогут бесплатно отправить тематические почтовые открытки в любую точку мира. "Почта России" организует работу своего отделения на острове Русский, где пройдут основные соревнования и на Всемирном фестивале го Genius Extreme, который пройдет на набережной Спортивной гавани, в центре Владивостока. Тираж открыток составит 3 тыс. экземпляров.

Начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик, присутствовавшая на презентации открыток, отметила, что проведение чемпионата в России является историческим событием. "Ярким украшением этого международного состязания станет Всемирный фестиваль го, который стартует 5 июня на Спортивной набережной. Организаторы подготовили очень интересную и насыщенную программу. А спортсменам я желаю удачи", - сказала Вельбик.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название "го" в переводе означает "окружать камнями". Чемпионат объединит 77 стран мира.