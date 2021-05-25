Спрос на пожарных на рынке труда России вырос вдвое в начале 2021 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Число вакансий для пожарных выросло вдвое в первой половине 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Так, с января по май было открыто порядка 3,5 тыс. вакансий по стране. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составляет 34 тыс. рублей, тогда как средние ожидания варьируются на уровне 40-50 тыс. рублей, говорится в исследовании HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В период с января по май 2021 в стране было открыто порядка 3,5 тыс. вакансий для пожарных, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в результатах исследования. Год назад за аналогичный период было опубликовано 1,7 тыс. вакансий.

Отмечается, что при этом средняя предлагаемая заработная плата в для пожарных составляет 34 тыс. рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных - это 40-50 тыс. рублей.

"Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26-35 лет, еще две трети - тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока - на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя", - отмечают эксперты.

На платформе представлено около 690 тыс. вакансий, а база HeadHunter включает в себя 50 млн резюме.