Пять лагерей Амурской области включены в список на получение кешбэка за путевки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Пять лагерей для детского отдыха в Амурской области подключились к программе кешбэка. Со временем перечень учреждений будет расширен, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Воспользоваться программой можно будет с 15 июня до конца октября.

"Пока по решению руководителей учреждений и по согласованию с Ростуризмом в проект зашли пять лагерей нашей области (перечень не окончательный): "Колосок", "Белые горы", "Огонек" (Благовещенск), "Огонек" (Шимановск) и "Центр спортивной подготовки" (Свободный). Поэтому обращаю внимание, что при выборе лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы. Кроме того, отмечу, что новой формой поддержки могут воспользоваться только лица, имеющие карту безналичного расчета "Мир", - цитирует пресс-служба министра образования области Светлану Яковлеву.

В Амурской области компенсация стоимости путевок в детские лагеря предусмотрена и на региональном уровне: в загородные лагеря она составляет 25% от средней стоимости путевки (30 тыс. рублей), в пришкольные - 75% от стоимости набора продуктов питания. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на частичную оплату стоимости путевок, в 2021 году составил более 45 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в министерстве образования области, предполагается, что в летней оздоровительной кампании примут участие около 16 тыс. детей. Большая часть - 11,5 тыс. - смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, около 3,5 тыс. - в загородных, примерно по 500 школьников - в лагерях труда и отдыха и в палаточном стационарном.