Всемирная Фольклориада пройдет в Башкортостане в начале июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению VI Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Республике Башкортостан с 3 по 10 июля 2021 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в секретариате вице-премьера.

"Фольклориада - масштабное мероприятие. По этому поводу уже проведена большая совместная работа Республики Башкортостан и Министерства культуры Российской Федерации. Учитывая количество участников и гостей фестиваля, мы уделяем особое внимание вопросам безопасности в связи с пандемией", - передает секретариат слова Голиковой.

По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, участие в мероприятии подтвердили 37 стран. Ожидается, что всего будут участвовать 48 стран.

"С учетом почетных гостей, прессы, российских и иностранных артистов ожидается до 2 тыс. человек. От каждой страны выступит по одному творческому коллективу. Россию на Фольклориаде представит пензенский хореографический ансамбль "Вензеля", - цитирует секретариат Манилову.

В рамках Фольклориады запланированы более 50 концертных мероприятий, а также международная конференция по культуре, заседания комитетов и комиссий международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства (CIOFF), выставка промыслов и ремесел, фотовыставка музыкальных инструментов народов мира, выставка "Маски народов мира", мастер-классы, площадки для проведения традиционных народных игр от Молодежного комитета CIOFF, благотворительные мероприятия в социальных учреждениях Республики Башкортостан.

Фольклориада - флагманский проект CIOFF, партнера ЮНЕСКО в деле охраны нематериального культурного наследия. Мероприятие проходит каждые четыре года и собирает на своих площадках фольклорные коллективы разных стран. На фестивале участники представляют мировую карту фольклора народной музыкой, танцами и играми, показывают традиционные национальные ремесла и декоративное искусство.