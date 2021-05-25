В московских домах престарелых не фиксируют случаев заражения COVID-19 после вакцинации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19 в домах престарелых в Москве после завершения вакцинации. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На новогодних праздниках проживающим в московских домах престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19. <...> После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", - сказала Ракова.

Она уточнила, что большая часть проживающих получила второй компонент уже к февралю - порядка 96% не имевших противопоказаний. Таким образом, из 15 тыс. проживающих прививку получили около 80%. Сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации. Стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, к ним начали приходить гости, а сотрудники смогли с вахт перейти к обычному рабочему графику.

Графики и временные правила посещений домов престарелых с соблюдением всех мер безопасности опубликованы на сайтах учреждений. Работники по-прежнему тщательно наблюдают за здоровьем проживающих. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.

"Сотрудники отмечают позитивные изменения [в] жизни учреждений. Настроение проживающих заметно улучшилось. Они стали активнее, принимают гостей, видятся с близкими. Среди жителей 32 городских интернатов и пансионатов более половины старше 65 лет. С переходом к обычному режиму работы и после вакцинации пожилые люди не боятся оказаться вне пансионата, охотно выходят в город, посещают поликлиники и проходят плановое лечение в городских больницах", - подчеркнула Ракова.

Ранее стало известно, что самым возрастным жителем пансионатов, привившимся против коронавирусной инфекции, стала 104-летняя ветеран Любовь Семенова. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, по-прежнему получает помощь в стенах пансионата.

Непрерывный метод работы городских домов-интернатов был введен дважды: с апреля по июль 2020 года и с октября 2020 года по апрель 2021 года. Это стало необходимой мерой для того, чтобы уберечь здоровье людей, которые живут в городских стационарных социальных учреждениях, среди которых в том числе и ветераны, люди, имеющие инвалидность и хронические заболевания.