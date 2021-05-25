Жителям Китая сделали более 527 млн прививок от коронавируса

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайские медики в ходе массовой кампании вакцинации населения от коронавируса сделали свыше 527 млн прививок. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на 24 мая 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 527,253 млн прививок от коронавируса нового типа", - сказано в сообщении ведомства.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, а к 1 мая - 270,41 млн.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей республики, то есть примерно 560 млн из более чем 1,4 млрд человек.