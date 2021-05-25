ВС считает необходимым введение отдельной государственной судебной службы в России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы отклонил законопроект об отдельной государственной судебной службе в России, однако Верховный суд настаивает на его необходимости. Об этом сообщил председатель Верховного Суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

"Сохраняется актуальность проекта федерального закона о государственной судебной службы РФ, который не нашел поддержки РФ, а 13 апреля комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить проект закона в первом чтении", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

Он отметил, что позиция Верховного суда о необходимости введения государственной судебной службы остается неизменной.

О законопроекте

О том, что Верховный суд намерен перевести сотрудников аппарата судов с государственной службы на судебную, а также переодеть работников судов в единую форму стало известно еще в ноябре 2016 года. Тогда ВС РФ внес в Госдуму соответствующий законопроект "О государственной судебной службе". Это было сделано в связи с утверждением инициатора нововведений, что данные нормы смогут повысить общий престиж работы среди судебных работников и соискателей. Кроме того, ВС предлагал выделить работу в аппарате судов в отдельный вид госслужбы, а также определить категории, на которые будут подразделяться должности. Принять соответствующий законопроект еще летом 2013 года предлагал президиум Совета судей РФ.