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Рассмотрение дела Моргенштерна о пропаганде наркотиков назначили на 3 июня

Рэпер вину в совершении административного правонарушения не признает

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы 3 июня рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"[Слушание дела] Моргенштерна назначили на 3 июня, в 09:45 мск", - сказала собеседница агентства.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

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