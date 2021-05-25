Глава Верховного суда предложил применять веб-связь при рассмотрении дел по КоАП

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил распространить возможность участия в судебных заседаниях по веб-связи при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Об этом он заявил, выступая проходящем в режиме видеосвязи заседании Совета судей РФ.

"В апреле этого года правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона о применении веб-конференции (позволяющей участвовать в судебных заседания с офисного или домашнего компьютера - прим. ТАСС) в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве, - отметил Лебедев. - В связи с чем заслуживает внимания предложение о законодательном закреплении возможности применения веб-конференции также по делам об административных правонарушениях".

Бумажные протоколы

Лебедев не исключает возможности ухода в ближайшем будущем от составления протоколов судебных заседаний в бумажном виде.

С 1 сентября 2019 года, напомнил он, в судах стали вести аудиопротоколирование, отметил Лебедев.

"В судебной практике выявлены проблемы в реализации права на ознакомление с аудиопротоколом и получении его копии лицами, содержащимися под стражей и отбывающими наказание в местах лишения свободы. В связи с чем целесообразно предусмотреть соответствующую процедуру в законодательстве, что позволит в будущем исключить составление протокола в бумажном виде", - сказал председатель Верховного суда.