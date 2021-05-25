В центре Кирова установят стелу "Город трудовой доблести"

КИРОВ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Кирова планируют установить стелу "Город трудовой доблести" в Сквере Трудовой славы, благоустройство которого началось в текущем году в центре города, сообщила в пятницу ТАСС мэр Кирова Елена Ковалева.

Президент Владимир Путин 20 мая подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"Стела появится в Сквере Трудовой славы (На перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной, прим. ТАСС), благоустройство которого началось в текущем году. В сквере появится мемориальная зона, где будут размещены памятные знаки в честь кировских предприятий, которые имеют государственные награды за работу в годы войны. Рядом планируется разместить и стелу. Ее эскиз разрабатывается Российском военно-историческим обществом для всех городов трудовой доблести", - сказала ТАСС Ковалева, не уточнив сроков установки стелы.

По словам губернатора региона Игоря Васильева, за присвоение Кирову звания "Город трудовой доблести" проголосовали около 112 тыс. кировчан.

В годы Великой Отечественной войны из региона на фронт ушло почти 600 тыс. жителей, более трети не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза. Около 70 фабрик и заводов в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы в Киров. За считанные дни разворачивались производственные площадки, начинался выпуск продукции, боевой техники, минометов, мин, снарядов для "Катюш", гранат. Кроме того, Киров был одним из крупнейших центров военной медицины, принимавшим огромные потоки раненых бойцов, а также город стал вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, в том числе детей блокадного Ленинграда.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.