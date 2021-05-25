В Волгоградской области выдали первый льготный займ по программе "Цифровизация"

ВОЛГОГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Завод "Волгограднефтемаш" стал первым предприятием волгоградской области, получившим от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) порядка 23 млн рублей господдержки, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, ОАО "Волгограднефтемаш" стало первой организацией, получившей льготный займ регионального Фонда развития промышленности по программе "Цифровизация". Господдержка на сумму порядка 23 млн рублей позволит внедрить на предприятии систему управления инженерными данными российской разработки, это повысит точность проектирования, ускорит производственный процесс, обеспечит защиту информации", - говорится в сообщении.

Новый комплекс планируют использовать для 3D-компоновки шаровых кранов и емкостного оборудования. Для реализации проекта предстоит обучить сто инженеров-конструкторов и технологов. Цифровизация производства позитивно скажется на конкурентоспособности машиностроительного предприятия, позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее рентабельность. Минимальный ежегодный объем реализации продукции по усовершенствованной технологии превысит 368 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

"Программа регионального ФРП "Цифровизация" позволяет промышленным предприятиям привлекать льготные займы до 25 млн рублей по ставке 1% годовых на пять лет на финансирование проектов автоматизации производства продукции гражданского и двойного назначения", - пояснили в пресс-службе.

Для развития промышленности с 2014 года в Волгоградской области разработаны и эффективно используются механизмы федерального и местного ФРП. Сумма привлеченных предприятиями займов в период с 2016 по 2020 год составила почти 1,7 млрд рублей. Средства вложены в 18 инвестпроектов, которые реализовали 16 индустриальных организаций. За семь лет реализованы 82 промышленных инвестпроекта общей стоимостью порядка 210 млрд рублей, общий объем господдержки отрасли за это время составил почти 24 млрд рублей.