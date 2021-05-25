Росприроднадзор не нашел следов нефти в очистных сооружениях Туапсе

ТАСС, 25 мая. Следов нефтепродуктов в очистных сооружениях Туапсе, где в акваторию Черного моря попали нефтепродукты, не обнаружено, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт", - сообщила она в Instagram.

Радионова уточнила, что площадь загрязнения акватории - 1 134 427 кв. м. Также фиксируется остаточное загрязнение. "На внешнем рейде порта Туапсе наблюдаются остаточные следы нефтесодержащих веществ в слабовыраженной радужной пленке, во внутреннем рейде, в районе девятого причала, на площади 15 кв. м проводятся работы по сбору нефтесодержащих веществ", - отметила она, добавив, что остальная территория внутреннего рейда очищена.

Росприроднадзором будет произведен расчет ущерба, причиненного водному объекту, а материалы административного расследования по факту загрязнения будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 252 УК РФ "Загрязнение морской среды".

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря, автор предполагает, что это нефтепродукты, уточняется, что инцидент произошел в Туапсе, сообщается о резком запахе. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточняли, что ведутся работы по ликвидации последствий, розлив произошел в 800 метрах от берега, ПДК в воздухе не превышена. Администрация Туапсе сообщала, что нефтепродукты, по предварительным данным, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора, водолазами обнаружены два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора.