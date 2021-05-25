СМИ: премьер Италии попросил европейский регулятор разрешить смешивать вакцины

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги предложил обратиться к Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) за суждением о возможности использовать вакцины от коронавируса разных производителей при введении первой и второй дозы. Как сообщило во вторник агентство ANSA со ссылкой на источники в Брюсселе, с соответствующим предложением итальянский премьер выступил в ходе дискуссии на саммите ЕС.

По его убеждению, для применения такой практики необходимо одобрение ЕМА. Он просит европейский регулятор высказаться по теме как можно скорее. Смешивание доз разных препаратов, что, по мнению некоторых специалистов, делает защиту организма от коронавируса сильнее, даст государствам определенную свободу в распределении вакцин.

Ранее римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани сообщил о намерении проводить исследование использования российской вакцины "Спутник V" вместе с другими препаратами (американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской AstraZeneca в рамках сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Для начало работы требовалось одобрение научного протокола со стороны итальянского регулятора.