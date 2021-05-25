Пульмонолог Минздрава заявил, что бронхиальная астма не отягощает течение коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что бронхиальная астма не отягощается течение коронавирусной инфекции. Более того, течение астмы при инфекции может проходить даже легче, заявил во вторник заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Сегодня мы можем на основе тех данных, которые имеем, говорить, что астма не отягощает прогноз больных с новой коронавируной инфекцией. Более того, даже есть данные, что течение бронхиальной астмы при ковиде может быть даже чуть легче, чем без бронхиальной астмы, так называемый парадокс", - сказал он на международной научно-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

При этом Авдеев отметил, что четких ответов на вопрос, почему иногда COVID-19 на фоне бронхиальной астмы протекает легче, нет, но есть определенные гипотезы. "Возможно, изменение экспрессии рецепторов у больных бронхиальной астмой, тех, через которые вирус входит в клетку. Возможно, лекарственная терапия, а именно ингаляционные глюкокортикостероиды. Возможно, более молодой возраст, возможно, иммунная защита, возможно, то, что пациенты находятся с респираторными заболеваниями в большей изоляции, чем с другими, поэтому у них меньше риска вирусных инфекций. Еще мокрота в дыхательных путях - это тоже, возможно, такой протективный фактор против вирусной инфекции", - пояснил он.

"Говоря сегодня о роли ингаляционных глюкокортикостероидов, которые являются базисной терапией для астмы, нельзя не сказать, что есть определенное мнение, что ингаляционные глюкокортикостероиды сами по себе являются протективным фактором против инфицирования новым коронавирусом", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 017 795 случаев заражения, выздоровели 4 632 955 человек, умерли 119 194. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.