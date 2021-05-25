Созданный ВОЗ комитет экспертов призвал исправить недостатки в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Сформированный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию призвал исправить недостатки в борьбе с коронавирусом в мире. Как заявила во вторник его сопредседатель Эллен Джонсон-Серлиф, государствам следует согласовать и принять на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН до конца 2021 года политическую декларацию о трансформации нынешней системы реагирования.

"Главы государств и правительств должны объединиться и согласовать политическую декларацию, которая будет представлять собой дорожную карту для трансформации нынешней международной системы готовности и реагирования на пандемию", - сказала Джонсон-Серлиф, выступая на проходящей в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Она отметила, что комитет "рекомендует созвать до конца этого года специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы принять данную политическую декларацию".

В свою очередь Хелен Кларк, также являющаяся сопредседателем комитета, заявила на ассамблее, что эксперты предложили "создать глобальный совет по угрозам в здравоохранении", который будет состоять из глав государств и правительств и работать при участии частного сектора и гражданского общества. Роль этого совета будет состоять в "оказании поддержки политическим обязательствам", касающимся подготовки и реагирования на пандемии, а также в "мониторинге за прогрессом в отношении задач и целей ВОЗ" и "привлечении к ответственности виновных". Эксперты рекомендовали также "активизировать глобальную систему эпидемиологического надзора и оповещения".

Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию был создан по решению 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 году. Его возглавляют бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. Помимо них в комитет входят 11 экспертов. В опубликованном 12 мая в Женеве докладе комитет обратил внимание на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на пандемию коронавируса. Подготовительная работа к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до вспышки COVID-19, расценивается экспертами как "несостоятельная и недостаточно финансируемая". Система оповещения о вспышке коронавируса оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой". При этом у ВОЗ "не имелось достаточно полномочий", реагирование на пандемию "усугубило неравенство" в мире. Эксперты расценили нынешнее распределение вакцин от коронавируса в мире как "откровенно несправедливое".