В России охране объектов мобилизационного назначения разрешат сбивать беспилотники

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым внесли в Госдуму законопроект, дающий федеральному органу обеспечения мобилизационной подготовки право сбивать беспилотники для охраны объектов мобилизационного назначения, а сотрудникам этого органа разрешающий применять силу, спецсредства, боевую и специальную технику. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Предусматривается полномочие федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях охраны объектов мобилизационного назначения, находящихся в его ведении, от противоправных действий (бездействий) и защиты сведений о данных объектах", - говорится в пояснительной записке. При этом следует иметь в виду наличие таких же полномочий у силовых ведомств - ФСБ, органов госохраны, Росгвардии и СВР, отмечают авторы.

Военнослужащие указанного органа при этом наделяются правом применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику, проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспорта. Также предлагается разрешить им проводить административное задержание при попытке проникновения на спецобъекты и объекты их инфраструктуры, доставлять нарушителей в полицию, проверять документы, получать объяснения от нарушителей, досматривать и изымать их вещи и документы.

Также инициативой устанавливаются полномочия федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки устанавливать пропускной и внутриобъектовый режимы на специальных объектах и объектах их инфраструктуры, включая перечень вещей, запрещенных к проносу на эти объекты; устанавливать охранные, запретные и специальные зоны вокруг спецобъектов; приостанавливать работы, хозяйственную и иную деятельность в пределах зон охраняемого военного объекта, охранных зон военного объекта, запретных и специальных зон. Также этот орган наделяется правом вносить в госорганы, органы местного самоуправления, организации, учреждения и общественные объединения обязательные к исполнению представления об устранении угроз безопасности спецобъектов и объектов их инфраструктуры.

Кроме того, предлагается усилить требования к военнослужащим и работникам этого органа: ввести обязательные психофизиологические исследования, тестирования и проверку, а также процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.