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Пандемия COVID-19

В Эстонии с 31 мая отменят правило социального дистанцирования в общественных местах

При этом требование носить маски останется в силе

ТАЛЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии отменяет с 31 мая правило социального дистанцирования в общественных местах в рамках дальнейшего смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр государственного управления Яак Ааб.

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"Весна принесла долгожданный тренд снижения показателей заражаемости, что было бы невозможно безо всех наших усилий, и особой благодарности здесь заслуживают медицинские работники, - приводит его слова агентство BNS. - Нынешняя ситуация подает надежду возвращения нормальной жизни к лету, когда мы будем контролировать распространение коронавируса и сможем разумно наслаждаться жизнью без продиктованных COVID-19 ограничений".

Согласно решению кабинета, с 31 мая правило обязательного социального дистанцирования в общественных местах заменяется на рекомендацию рассредотачиваться, при этом требование носить маски остается в силе.

С 24 мая в Эстонии возобновили работу театры, кинозалы и рестораны. С 3 мая правительство Эстонии возобновило очное обучение для учеников младших и выпускных классов, а также разрешило посещать музеи и выставки. Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 128 829, с начала эпидемии умер 1 241 человек.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
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