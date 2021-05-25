Законопроект, запрещающий отождествление роли СССР и нацистской Германии, прошел I чтение

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

"Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран "оси" <...> а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - говорится в тексте документа.

Поправки предложены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Инициатива была внесена в Госдуму главой комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером нижней палаты Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым. Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Авторы инициативы подчеркивают недопустимость смешения и приравнивания действий "защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала". В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана поставить законодательный заслон таким попыткам, "сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц".