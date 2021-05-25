Земфира выступит на новом фестивале Summeet в Москве 28 августа

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Певица Земфира выступит с композициями своего недавнего альбома "Бордерлайн" 28 августа на фестивале Summeet в московских "Лужниках". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе соорганизатора смотра, концертного агентства TCI.

"Хедлайнером фестиваля станет певица Земфира: на Summeet состоится ее единственное выступление в 2021 году. Этой зимой Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила новый альбом "Бордерлайн", ставший одной из главных пластинок года, - напомнили в агентстве. - На выступлении в "Лужниках" у слушателей появится уникальная возможность впервые услышать песни с этой пластинки вживую".

Участниками однодневного фестиваля также станут группы "ЛСП", Shortparis и "Куртки Кобейна", основанная музыкантами "Би-2".

Организаторы подчеркнули, что фестиваль Summeet задуман как "огромное lifestyle-пространство". Помимо музыки, он будет включать спортивные мероприятия, рынок вещей российских дизайнеров, лекторий популярных блогеров, фудкорт.

"Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя. У фестиваля глобальные задачи: с каждым годом мы планируем увеличить количество дней проведения, сцен, музыкантов, активностей и привлечь как можно больше разной аудитории", - добавили в TCI.