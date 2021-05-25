"Хрустальные балы" премии "Хрустальная Турандот" планируют проводить в регионах России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Организаторы Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" планируют проводить традиционные "Хрустальные балы" на региональных площадках. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС во вторник основатель и президент театральной премии "Хрустальная Турандот" Борис Беленький.

"Нам предлагали поехать с премией в Ярославль. В Ярославле российский театр родился, было бы правильно приехать туда. У нас есть "Хрустальный бал" "Хрустальной Турандот", мы его устраиваем в честь того или иного лауреата, это происходит в Театре им. Вахтангова. Я думал о том, что такие "Хрустальные балы" было бы хорошо делать в провинции. <…> "Хрустальные балы" "Хрустальной Турандот" будем делать в российских городах, привлекая московских режиссеров. Это было бы замечательно", - сказал он.

Беленький добавил, что к участию в таких балах предполагают привлекать артистов, работающих в городах России. "Они не избалованы съемками в сериалах, рекламах. Они в лучшем смысле этого слова - городские сумасшедшие, верой и правдой служащие своему театру", - отметил президент премии.

Премия "Хрустальная Турандот" в 30-й раз пройдет в музее-усадьбе "Архангельское" 20 июня. В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония вручения "Хрустальной Турандот" не состоялась, так что в 2021 году проведут вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов - 2019/2020 и 2020/2021 годов.