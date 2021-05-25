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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности в Омске продлили до 30 июня

Число заболевших коронавирусом в регионе в мае увеличилось на 15% по сравнению с апрелем

ТАСС, 25 мая. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Омской области будет продлен до 30 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Омской области.

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"Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить действие режима повышенной готовности еще на месяц. До 30 июня остаются в силе действующие на сегодняшний день ограничения", - сказано в сообщении.

Решение о продлении масочного режима было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 мая. Было подмечено, что считать эпидемиологическую обстановку стабильной еще рано. Число заболевших в мае увеличилось на 15%, по равнению с апрелем. Медики и санитарные службы опасаются, что ситуация ухудшится из-за миграционной активности жителей, поскольку в регион ежедневно прибывает более 2 тыс. человек. Также на следующем заседании будет решен вопрос по школьным выпускным в условиях пандемии. Министерство региональной безопасности Омской области совместно с УМВД России и Управлением Роспотребнадзора будут продолжать отслеживать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей.

С начала пандемии в Омске зарегистрировано свыше 47 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 1400 пациентов скончались от вызванных вирусом осложнений. За весь период выздоровело более 40 тыс. человек. Сделали прививку более 200 тыс. человек, из них вторым компонентом вакцины привиты более 159 тыс. человек.

Теги
РоссияОмская областьПандемия COVID-19
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