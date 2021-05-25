Число онлайн-избирателей на выборах в Мурманской области может превысить 390 тыс. человек

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 390 тыс. человек или 70% от общего числа избирателей в Мурманской области смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Мурманской областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

"Эта технология [ДЭГ] будет доступна всем у кого есть профиль на Едином портале Госуслуг (ЕПГУ). У нас в Мурманской области свыше 390 тыс. зарегистрированных пользователей ЕПГУ из 580 тыс. избирателей, а это почти 70%", - сообщил Богомолов, пояснив, что это стало одним из решающих факторов выбора Мурманской области в числе пилотных регионов.

Губернатор Андрей Чибис в беседе с ТАСС также отметил, что включение Мурманской области в ограниченный список регионов с электронным голосованием - это результат постоянной работы по цифровизации Заполярья.

"Мы постепенно переводим в "цифру" все основные сервисы, которые призваны сделать жизнь граждан еще более комфортной. ДЭГ - один из них. Онлайн-голосование позволит северянам выразить свою волю, в том числе, находясь в отпуске или командировке. Кроме того, с учетом пандемии такой тип голосования является наиболее безопасным", - сказал Чибис.

Ранее Центризбирком России сообщил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ. Помимо Мурманской области систему ДЭГ будут использовать в Нижегородской, Ярославской, Курской, Ростовской областях, а также в городах федерального значения Москве и Севастополе.