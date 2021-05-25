Кировские власти разрешили провести мероприятия, приуроченные ко Дню города и Дню России

ТАСС, 25 мая. Власти Кировской области разрешили провести мероприятия 12 июня, приуроченные ко Дню города Кирова и Дню России. Жителям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Разрешается проведение мероприятий, посвященных Дню России и 647-летию города Кирова, а также связанных с присвоением Кирову почетного звания "Город трудовой доблести", в соответствии с программами, утвержденными администрацией города Кирова, при соблюдении социального дистанцирования", - сказано в сообщении.

Власти также изменили условия оказания услуг в развлекательных, тематических парках, парках отдыха, бассейнах и на пляжах. "Необходимо обеспечить социальное дистанцирование 1,5 м, а также соблюдать правила Роспотребнадзора - обеспечить сотрудников и посетителей антисептиками, проводить термометрию", - отметили в пресс-службе.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Кировской области выявлено более 43,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 41,1 тыс. человек выздоровели, 361 пациент умер.