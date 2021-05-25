Кировский министр предложила законодательно закрепить понятие "несанкционированная свалка"

ТАСС, 25 мая. Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова предложила доработать нормативную базу в сфере обращения с отходами, законодательно закрепив понятие "несанкционированная свалка", а также предусмотреть применение единых требований к выполнению и приемке работ по рекультивации свалок. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

В ходе XII Международного форума "Экология" Албегова рассказала, что регион при выполнении работ по ликвидации и рекультивации свалок столкнулся с противоречиями ряда законодательных актов и такими сложностями, как отсутствие единых требований к составу, процедуре согласования проектной документации, а также организации и приемке работ по рекультивации.

"Министр предложила включить в итоговую резолюцию форума ряд рекомендаций по совершенствованию законодательства о накопленном вреде. Среди них определение понятий "несанкционированная свалка" и "рекультивация несанкционированной свалки", применение единых требований к порядку выполнения и приемке работ по рекультивации свалок, установление отдельных требований к ликвидации старых поселковых свалок, образованных еще в советское время", - говорится в сообщении.

Албегова отметила, что нет также порядка и механизма финансирования ликвидации накопленного вреда для свалок, расположенных на землях лесного фонда.

Министр рассказала, что в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в регионе планируют рекультивировать шесть свалок до 2024 года. Первая, в пгт Вахруши, уже рекультивирована. Также в регионе с 2012 года выявили 571 поселковую свалку. В настоящее время ликвидировано более 50% свалок.