Премьер-министры стран СНГ подпишут в Минске 28 мая план действий по борьбе с инфекциями

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министры стран Содружества Независимых Государств на встрече в Минске в пятницу, 28 мая, подпишут план совместных действий по борьбе с инфекционными болезнями и ряд соглашений, в том числе по пресечению использования ложных товарных знаков. Об этом во вторник сообщили в аппарате правительства РФ.

В заседании Совета глав правительств в Минске примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями", - сообщили в аппарате российского кабмина. Там отметили, что по итогам заседания планируется также подписать ряд международных договоров, в том числе соглашение о сотрудничестве "по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".