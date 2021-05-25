В США заявили, что на Олимпиаду в Токио сможет отправиться ограниченное число американцев

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают проведение предстоящих Олимпийских игр в Токио, но лишь "весьма ограниченное" число американцев, включая спортсменов, отправятся в Японию. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Наша позиция по Олимпиаде не изменилась. Мы с уважением отнеслись к решению прошлым летом отложить проведение Игр. Мы понимаем, что японское правительство и Международный олимпийский комитет тщательно взвешивают свои планы по подготовке к Олимпийским играм в Токио этим летом, правительство подчеркивает, что здоровье населения остается главным приоритетом при планировании проведения Игр", - отметила пресс-секретарь.

"Я хотела бы отметить, что мы говорим о спортсменах, отправляющихся на Олимпиаду в рамках строгих протоколов [в связи с вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Это одна из весьма ограниченных категорий американских путешественников, которые планируют поехать в Японию на Олимпийские игры. Существуют специфические правила въезда, которые организаторы установили для обеспечения защиты всех участников", - заключила Псаки.

В понедельник Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам в связи с пандемией воздержаться от поездок в Японию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.