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Расследование крушения российского самолета в Египте

Следователи России и Египта провели встречу для обмена данными по авиакатастрофе на Синае

Она продолжалась пять часов

КАИР, 25 мая. /ТАСС/. Следственные группы России и Египта провели во вторник в Каире встречу для обмена данными по авиакатастрофе российского лайнера на Синае в 2015 году. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны на своей странице в Facebook.

Как отмечается, встреча в офисе генерального прокурора продолжалась пять часов, она "проходила в рамках международного судебного сотрудничества между двумя странами для обсуждения и обмена информацией по катастрофе". Стороны договорились продолжить взаимодействие, "чтобы выяснить правду о том, что произошло".

По словам генерального прокурора Хамады ас-Сауи, который встретился с российскими следователями, важно "продолжать судебное сотрудничество между двумя странами, обмениваться полученной в ходе расследования информацией и беспристрастно обсуждать все возможные версии без оценочных суждений вплоть до установления истины".

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ЕгипетРоссияРасследование крушения российского самолета в Египте
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