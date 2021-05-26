Власти Камчатки намерены помочь 2,5 тыс. подростков трудоустроиться в регионе на каникулы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /ТАСС/. Около 2,5 тыc. подростков Камчатского края трудоустроят на период летних каникул, сообщила ТАСС референт отдела организации трудоустройства и активных форм занятости Министерства труда и развития кадрового потенциала региона Олеся Затеева.

"Властями региона было принято решение о выделении дополнительных средств - порядка 20 млн рублей - на трудоустройство несовершеннолетних на период летней кампании, так как в начале года на это было направлено всего около 3 млн рублей. Таким образом, мы сможем трудоустроить около 2,5 тыс. подростков в государственных учреждениях края", - сказала она.

Затеева уточнила, что школьники работают по 4-5 часов в день, которые оплачиваются пропорционально отработанному времени. "В среднем подростки за месяц работы получают 15-20 тыс. рублей, при этом иногда работодатели принимают решение о премировании сотрудников, и тогда сумма зарплаты увеличивается", - добавила Затеева.

Она пояснила, что основная форма занятости для подростков - благоустройство и уборка территорий, высадка цветов, помощь в пришкольных лагерях и библиотеках.

Подростки Петропавловска-Камчатского на счет вопросов трудоустройства могут обратиться к соцработнику и классному руководителю в школе, школьники из муниципальных районов - в центры занятости населения. Списки подростков, которых трудоустроят летом 2021 года в государственные учреждения края, еще формируются, количество вакансий ограничено.

В 2020 году было трудоустроено около 3 тыс. школьников. Так как количество желающих трудоустроиться обычно больше, главам муниципалитетов будет дано поручение проработать механизм организации рабочих мест для несовершеннолетних на летний период.