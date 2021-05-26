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На юге Амурской области в ночь на 27 мая ожидаются заморозки

На севере региона прогнозируют снег с дождем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются на юге Амурской области со среды на четверг, сообщается на странице Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"Ночью 27 мая местами по южным и центральным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Днем в четверг в центральных и южных районах около 17 градусов тепла, ожидается дождь с грозой, ветер до шести метров в секунду. По северу региона воздух прогреется до плюс семи градусов, возможен снег с дождем.

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